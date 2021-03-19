Экс-премьер Украины назвал санкции "внесудебной расправой"

"Внесудебной политической расправой" назвал введенные Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины санкции один из их адресатов, бывший премьер республики Николай Азаров.

"В нарушение законодательства и конституции вводят абсолютно нелепейшие меры против тех людей, которые им просто не нравятся", — сказал он в пятницу в эфире телеканала "Первый независимый".

Всего под сегодняшние санкции "попали" 27 человек, включая бывших украинских и нынешних российских политиков. Их имущество и активы в стране будут заблокированы, также их лишают всех государственных наград.

Помимо Азарова это произойдет с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, главой Крыма Сергеем Аксеновым, экс-министром образования Дмитрием Табачником и многими другими.