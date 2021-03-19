Путин освободил посла России в Белоруссии от должности

Дмитрий Мезенцев служил послом Российской Федерации в Белоруссии без малого два года. Он был назначен на эту должность 30 апреля 2019 года.

В пятницу, 19 марта, президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от занимаемой должности. Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

"Освободить Мезенцева Дмитрия Фёдоровича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Белоруссия", — сообщается в документе.

Ранее сегодня в Минске состоялась встреча премьер-министра Белоруссии с российским послом. Роман Головченко и Дмитрий Мезенцев обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в рамках Союзного государства.

"Во время встречи с Дмитрием Мезенцевым Премьер-министр Беларуси отметил, что совместная работа правительств двух стран по углублению сотрудничества в рамках Союзного государства будет способствовать взаимному экономическому росту", — сообщила в своём Facebook пресс-секретарь главы белорусского правительства Александра Исаева.