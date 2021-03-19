Лукашенко назвал своих потенциальных преемников

Белорусский лидер выразил уверенность, что названные им возможные кандидаты ему на смену — "люди достойные, знающие страну", и смогут с ним конкурировать на выборах.
В пятницу, 19 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил с инспекцией предприятие "Молочный мир" в Гродно. В разговоре с сотрудниками предприятия Лукашенко заявил, что его дети не будут президентами страны после него. "Транзит власти один — выборы", — подчеркнул он. Касательно своего возможного преемника на посту президента Лукашенко отметил, что "есть люди — молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране", сообщает белорусский Telegram-канал "Пул первого".
"Вот у меня два человека стоят здесь, они могут участвовать в президентских выборах, будут крепкими кандидатами. Один — генерал, другой — губернатор [Владимир Караник", — указал президент Белоруссии на двух членов своей делегации.
Названные им "крепкие кандидаты" — это генерал-лейтенант милиции, бывший глава МВД Республики Беларусь Юрий Караев и кандидат медицинских наук, бывший министр здравоохранения РБ Владимир Караник.
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