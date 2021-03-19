Лавров охарактеризовал западную дипломатию новым термином

На заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова глава МИД РФ Сергей Лавров ввёл в обиход новый политологический термин.

Министр иностранных дел России председательствовал на прошедшем сегодня, 19 марта, заседании. Произнося вступительное слово, он охарактеризовал деятельность западных лидеров и политиков. По мнению Сергея Викторовича, в последнее время осмысленная политическая деятельность сменилась категорическим нежеланием воспринимать любые альтернативные взгляды на внешние и внутренние проблемы. А вместо попыток диалога всё чаще слышатся угрозы привлечь к ответу всех, кто имеет другую точку зрения. В таких условиях возможность диалога утрачивается.

Глава МИД РФ отметил, что в последнее время на Западе всё чаще прибегают к абсолютно нелегитимным инструментам, и их набор становится всё шире. В ход идут и односторонние санкции, и силовое давление, и различные фейки, которыми завалены СМИ и соцсети, и бездоказательные обвинения. Действуя таким образом, Запад дискредитирует пропагандируемые им же идеалы демократии, то есть — самого себя, подчеркнул Сергей Лавров.

"В арсенале западных лидеров появился новый феномен — фейковая, а порой и фриковая дипломатия", — сказал он.