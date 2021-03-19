Взяли деньги, вышли из ЕС, не отдают: Лондон получил иск от ЕК

Гениальный в своей своевременности иск подали представители Еврокомиссии против Великобритании. Речь идёт о сумме примерно в 100 млн евро, которую Лондон решил не отдавать после выхода из ЕС.

Дело, как оказалось, основано на следующей истории. Пока Великобритания была в ЕС, для неё выделяли различные транши по линии союза. К числу таких траншей относятся и искомые 100 млн, которые Лондону дали в счёт налоговых "бонусов".

Обоснования для данных "бонусов", которые позднее оценили эксперты, ЕС не устроили, о чём Лондон был в скором времени извещён. Однако после выхода из ЕС британские чиновники и не подумали возвращать деньги, чем удивили членов ЕК.

"Европейская комиссия решила подать на Соединённое Королевство в Суд Европейского Союза за то, что была не полностью возвращена незаконная государственная помощь объёмом примерно до 100 миллионов евро, предоставленная в качестве освобождения от налогов для пассивных процентов и роялти в Гибралтаре", — указано в релизе Еврокомиссии.