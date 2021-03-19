Запретить нельзя разрешить: вакцина AstraZeneca снова одобрена

На фоне растущего числа стран, которые временно запрещают использовать вакцину AstraZeneca, решила выделиться Франция. Властям страны дали "зелёный свет": эксперты-медики уверены в безопасности вакцины. Однако есть одна особенность.

По данным издания Parisien, рекомендация поступила от экспертов Высшего управления здравоохранения Франции (HAS). Там считают, что для людей моложе 55 лет вакцина не представляет проблем. Соответственно, людям старше 55 лучше пока от неё воздержаться.

На данные HAS, подкреплённые выкладками Европейского агентства лекарственных средств (EMA), тут же среагировали французские чиновники. Премьер-министр Франции Жан Кастекс отметил, что уже с 19 марта препарат AstraZenecа разрешено применять по всей стране.

Известно, что глава французского правительства сам намерен вакцинироваться AstraZenecа, дабы показать её безопасность.