Нет слов, боится, не готов: эксперт о шансах на диалог Байдена и Путина

Несмотря на то, что отказ президента США от беседы в прямом эфире со своим российским коллегой Владимиром Путиным - сценарий более чем реальный, последствия от него могут оказаться намного глубже, чем кажется. В перспективе нежелание (или невозможность) Байдена достойно выступить в прямом включении может стоить ему карьеры президента.

О ситуации рассказал для сайта "Москва 24" директор Международного института новейших государств, политолог, международный эксперт Алексей Мартынов. Он уверен, что отказ Байдена можно рассмотреть как политический "триггер".

Предложение Путина: "Мы готовы в любое время"

Напомним, что предложение побеседовать в прямом эфире Байдену адресовал лично Владимир Путин. Российский лидер отметил, что готов выступать уже в пятницу, как вариант — в понедельник. На выходные у президента оказался запланирован "отдых в тайге".

"Пожалуйста, мы готовы в любое удобное для американской стороны время, я вот прямо сейчас дам соответствующее поручение министерству иностранных дел", — отметил Путин.

"Шлейф от жизни": что скрывается за речами Байдена

Байдену, уверен Мартынов, просто-напросто нечего сказать. Причина проста: он боится Путина.

"[Байдену] нечего сказать, потому что он его [Путина] боится, потому что он слабак. Одно дело, за глаза у себя что-то булькать невнятное, как бы отвечая на установочные вопросы своих политтехнологов, которые себя выдают за журналистов. Другое — выходить на открытый диалог с лидером России", — считает Мартынов.

Подобные интервью, уверен эксперт, Байден использует для отвлечения внимания общественности от сомнительных фактов, которые с ним связаны. Например, от коррупционного скандала с участием его сына Хантера.

"Там много чего накопилось, это всё прямо отражается на рейтинге президента Байдена. Как мне представляется, они его с таким остервенением и выбирали, чтобы он особо никуда не лез. Решали всё члены его команды вместе с Камалой Харрис. Но шлейф от жизни Байдена оказался сильнее, чем предполагали", — разъясняет Мартынов.

Эти роли не для нас: мир ждёт "шоу десятилетия"

Байден, таким образом, оказался просто-напросто непригоден для уготованной ему роли. И сценарий подобного рода в штабе Байдена обсуждали ещё на выборах: именно на случай "проблем" вице-президентом сделали Камалу Харрис.

"Этот скандал станет триггером отстранения Байдена от власти как слабака, как человека, который не может держать удар, не может говорить с Россией и Путиным", — уверен Мартынов.

Если же онлайн-встреча или телемост двух лидеров всё-таки состоится, то это будет "шоу как минимум десятилетия", которое прикуёт к себе взгляды всего мира. Так что ждать официального ответа команды Байдена стоит хотя бы по этой причине.