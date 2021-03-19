Несмотря на то, что отказ президента США от беседы в прямом эфире со своим российским коллегой Владимиром Путиным - сценарий более чем реальный, последствия от него могут оказаться намного глубже, чем кажется. В перспективе нежелание (или невозможность) Байдена достойно выступить в прямом включении может стоить ему карьеры президента.
О ситуации рассказал для сайта "Москва 24" директор Международного института новейших государств, политолог, международный эксперт Алексей Мартынов. Он уверен, что отказ Байдена можно рассмотреть как политический "триггер".
Напомним, что предложение побеседовать в прямом эфире Байдену адресовал лично Владимир Путин. Российский лидер отметил, что готов выступать уже в пятницу, как вариант — в понедельник. На выходные у президента оказался запланирован "отдых в тайге".
"Пожалуйста, мы готовы в любое удобное для американской стороны время, я вот прямо сейчас дам соответствующее поручение министерству иностранных дел", — отметил Путин.
Байдену, уверен Мартынов, просто-напросто нечего сказать. Причина проста: он боится Путина.
"[Байдену] нечего сказать, потому что он его [Путина] боится, потому что он слабак.
Одно дело, за глаза у себя что-то булькать невнятное, как бы отвечая на установочные вопросы своих политтехнологов, которые себя выдают за журналистов. Другое — выходить на открытый диалог с лидером России", — считает Мартынов.
Подобные интервью, уверен эксперт, Байден использует для отвлечения внимания общественности от сомнительных фактов, которые с ним связаны. Например, от коррупционного скандала с участием его сына Хантера.
"Там много чего накопилось, это всё прямо отражается на рейтинге президента Байдена. Как мне представляется, они его с таким остервенением и выбирали, чтобы он особо никуда не лез.
Решали всё члены его команды вместе с Камалой Харрис. Но шлейф от жизни Байдена оказался сильнее, чем предполагали", — разъясняет Мартынов.
Байден, таким образом, оказался просто-напросто непригоден для уготованной ему роли. И сценарий подобного рода в штабе Байдена обсуждали ещё на выборах: именно на случай "проблем" вице-президентом сделали Камалу Харрис.
"Этот скандал станет триггером отстранения Байдена от власти как слабака, как человека, который не может держать удар, не может говорить с Россией и Путиным", — уверен Мартынов.
Если же онлайн-встреча или телемост двух лидеров всё-таки состоится, то это будет "шоу как минимум десятилетия", которое прикуёт к себе взгляды всего мира. Так что ждать официального ответа команды Байдена стоит хотя бы по этой причине.
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