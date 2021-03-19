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"Его оберегают": эксперт уверен, что Байден не готов к прямому диалогу

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Американские политики из Белого дома не верят, что президент страны Джо Байден готов противостоять своему российскому коллеге Владимиру Путину в рамках диалога в прямом эфире. Поэтому телемоста или онлайн-встречи ожидать не стоит.

"Его оберегают": эксперт уверен, что Байден не готов к прямому диалогу

По мнению директора фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрия Рогулева, Байдена буквально "оберегают" от общения даже со СМИ — что уж говорить о больших конференциях. Свою точку зрения эксперт объяснил, беседуя с "Общественной службой новостей".

"Псаки уже заявила, что в пятницу Байден занят, он едет в Джорджию. В понедельник тоже занят. Под этим предлогом уже отклонили переговоры.

Президенты, конечно, всегда заняты. Но речь-то идёт об онлайн-переговорах. На них можно выкроить полчаса-час. Я думаю, что дело не в этом.

Байдена оберегают не только от встреч с другими лидерами, но и от журналистов. Он ни одной пресс-конференции не дал. На самом деле, интервью, в котором прозвучала вся эта ругань, оно было записано — это подготовленная постановка. Байдена уже два месяца оберегают от прессы.

Вряд ли они захотят выпускать его в прямой эфир, да ещё на дискуссию с Путиным. Он к этому не готов и не осилит. Владимир Путин ясно дал понять, что не нужно махать кулаками где-то и пора перейти к открытому диалогу", — рассказал Рогулев.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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