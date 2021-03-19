Сенатор из США требует санкций по "СП-2", мешая назначениям в Госдеп

Продолжается "демарш" американского сенатора от республиканцев Теда Круза: политик снова готов "тормозить" кандидатуры на должности в Госдепе из-за "Северного потока-2".

Напомним, что ранее Круз "отличился" своим нежеланием голосовать за назначение главой ЦРУ Уильяма Бёрнса. Теперь же, как пишет Politico, неугомонный сенатор выступит против Уэнди Шерман (должна занять место первого заместителя государственного секретаря) и Брайана Маккеона (должен занять пост заместителя госсекретаря по вопросам управления и ресурсов).

Причина остаётся той же: своим "демаршем" Круз пытается добиться от властей введения в полном объёме санкций для всех компаний, которые хоть как-то связаны со строительством "СП-2".

Сенатор напомнил, что "наказание" обещал в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, который предупреждал всех участников работ по "СП-2" о "риске американских санкций".