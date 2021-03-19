В Великобритании сотрудничающие с агрегатором такси Uber водители были признаны полноценными сотрудниками компании, а не подрядчиками. Таков был итог иска группы таксистов, которые в своем упорстве дошли до Верховного суда страны.
Это признание, как пишут ссылающиеся на аналитиков СМИ, серьезно ударит «по кошельку» компании. На Uber в королевстве работаются 70 тысяч водителей, и всем им теперь положены минимальная зарплата, оплачиваемые отпуска и пенсионные отчисления. Все эти выплаты могут немало затруднить продвижение данной организации на британском рынке.
Вероятно, что теперь Uber устроит массовые сокращения, которые за ближайший год затронут около 30% водителей.
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