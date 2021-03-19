Британское отделение Uber признало таксистов полноценными сотрудниками

В Великобритании сотрудничающие с агрегатором такси Uber водители были признаны полноценными сотрудниками компании, а не подрядчиками. Таков был итог иска группы таксистов, которые в своем упорстве дошли до Верховного суда страны.

Это признание, как пишут ссылающиеся на аналитиков СМИ, серьезно ударит «по кошельку» компании. На Uber в королевстве работаются 70 тысяч водителей, и всем им теперь положены минимальная зарплата, оплачиваемые отпуска и пенсионные отчисления. Все эти выплаты могут немало затруднить продвижение данной организации на британском рынке.

Вероятно, что теперь Uber устроит массовые сокращения, которые за ближайший год затронут около 30% водителей.