У США есть весомый стимул подумать над словами Владимира Путина о рабстве и расизме в этой стране. Так полагает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы можем здесь, в США, заняться саморефлексией и признать, что нам нужно сделать намного больше, чтобы противостоять расовой несправедливости и стать лучшей страной. Мы работаем над этим", — заявила она в эфире MSNBC.
Путин заявил ранее, что афроамериканское население США до сих пор сталкивается с "несправедливостью" и даже "с истреблением", а также напомнил о периоде рабовладения, который назвал "очень жестоким".
В январе "Правда.Ру" писала, что сервис Disney+ заблокировал несколько классических анимационных мультфильмов. Теперь показ таких популярных мультфильмов, как "Питер Пэн" и "Дамбо" детям до 7 лет недоступен.
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