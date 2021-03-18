КНДР разрывает отношения с Малайзией, заявили в Южной Корее

Северная Корея разорвала дипломатические отношения с Малайзией, откуда был экстрадирован в США гражданин "самого закрытого государства".

Об этом сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап", ссылаясь на СМИ КНДР. Американская сторона обвиняет корейца в том, что он отмывал деньги на пересылке предметов роскоши из Сингапура в Пхеньян, в то время как поставка таковых в КНДР запрещена санкциями ООН.

"Малайзия совершила враждебный акт против КНДР, раболепно подчинившись давлению США, — заявили в Пхеньяне. — США заплатят должную цену как закулисный манипулятор и главный виновник этого инцидента".

Ранее политолог Павел Подлесный заявил "Правде.Ру", что США при Байдене не будет вести агрессивную политику по отношению к Северной Корее.