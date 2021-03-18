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Владимир Путин предложил Джо Байдену поговорить прямо и начистоту

Мир

Президент России Владимир Путин не ограничился шуткой в ответ на оскорбление американского лидера. Он, можно сказать, вызвал Джо Байдена на баттл в прямом эфире.

Владимир Путин предложил Джо Байдену поговорить прямо и начистоту

Самообладанию и выдержке Владимира Владимировича можно только завидовать. Ранее на утвердительный ответ президента США, считает ли он Путина "убийцей", президент России вспомнил, как на подобные обвинения реагировали в его детстве: "кто как обзывается, тот сам так называется".

"В истории каждого народа, каждого государства, много очень тяжёлых, очень драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя. Потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем сами дышим", — пояснил Владимир Путин свои слова в ходе видеоконференции с общественностью Крыма и Севастополя.

Но этим дело не закончилось. Российский лидер предложил главе Белого дома "не пикироваться заочно", а пообщаться в прямом эфире. Владимир Путин уточнил, что удобней всего было бы это сделать либо в пятницу, 19 марта, либо в понедельник, 22 марта, поскольку на выходных он собирается отдохнуть в тайге. Путин готов дать соответствующее поручение МИД РФ.

"Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран", — заявил Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24".

В Вашингтоне отреагировали на вызов невнятно. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что в пятницу Джо Байден "будет довольно занят в Джорджии". Насчёт понедельника информации пока не поступило.

"Мы поддерживаем контакты с российскими лидерами, членами российского правительства на всех уровнях, но мне нечего сообщить вам что-либо касательно будущих встреч (Владимира Путина и Джо Байдена)", — заявила Псаки.

При этом пресс-секретарь не преминула отметить, что лидеры США и РФ уже общались однажды по телефону, в то время как "есть мировые лидеры, с которыми президент США ещё не взаимодействовал". Она пообещала сообщить, если в Белом доме "будут раздумывать" над предложением Владимира Путина, уточняет РИА Новости.

Реакция Байдена на предложение Путина

Президент США Джо Байден сегодня выступал в Белом доме, освещая и комментируя ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране. В конце брифинга его ждал сюрприз: один из журналистов выкрикнул из зала вопрос, который волновал его больше, чем коронавирус - согласен ли президент США на разговор в прямом эфире с президентом России Владимиром Путиным?

Джо Байден проигнорировал заданный вопрос. Он просто развернулся и молча ушёл с трибуны. Его сопровождала вице-президент США Камала Харрис, которая также не проронила ни слова, передаёт РИА Новости.

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Автор: Людмила Черткова
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