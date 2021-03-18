"И тебя вылечим": Кадыров пригласил Байдена в Грозный

Без году неделя президент США Джо Байден умудрился спровоцировать международный скандал, но, по словам его пресс-секретаря Джен Псаки, не жалеет об этом.

В интервью ABC News Джозеф Байден ответил утвердительно на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина "убийцей". И хотя российский лидер отшутился в своей ироничной манере "кто как обзывается, тот сам так называется", МИД РФ отозвало посла в США Анатолия Антонова "в связи с необходимостью дополнительных консультаций по отношениям Москвы и Вашингтона". А это — серьёзный "звоночек", что отношения упали на уровень примерно ниже плинтуса, хотя и до этого находились не на великой высоте.

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки при этом пояснила, что президент США не жалеет о сказанных словах, поскольку "дал прямой ответ на прямой вопрос". Однако отношения РФ и США и ранее сложно было назвать хорошими, тем не менее, ни Барак Обама, ни Дональд Трамп не позволяли себе настолько развязывать язык в отношении российского президента. Понятно, что в России реакция на это заявление была очень негативной.

Конструктивное предложение внёс глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он, в частности, отметил, что глава государства, не знающий, как зовут его министра обороны и забывающий названия силовых структур собственной страны, "опасен для общества и для всего человечества", поскольку он "может не просто подписаться под всякой ересью, но ещё, не дай Бог, нажать на красную кнопку и прощай, американская мечта…" И пригласил Джо Байдена приехать в Грозный на лечение. По мнению Рамзана Ахматовича, "американская медицина бессильна перед его недугом".

" Приглашаю президента США к нам в Грозный. Мы вылечим Джо Байдена или как минимум постараемся ему восстановить память", — заявил Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.