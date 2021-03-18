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В Испании одобрили закон об эвтаназии

Мир » Европа

В Испании одобрен закон об эвтаназии.

В Испании одобрили закон об эвтаназии

Данную инициативу поддержали 202 из 350 членов нижней палаты парламента страны, сообщает ТАСС.

Закон призван отрегулировать право на добровольный уход из жизни для неизлечимо больных людей или имеющих хроническое заболевание, которое приносит невыносимые физические или психические страдания.

Теперь совершеннолетние граждане или имеющий вид на жительство в стране имеют право отправить запрос на эвтаназию. В процессе рассмотрения запроса пациент должен подтвердить своё решение не менее четырёх раз. В любой момент человек может отозвать свой запрос.

Решение об эвтаназии будут принимать врачи и члены специальной комиссии, контролирующие соблюдение закона.

Таким образом, Испания стала четвёртой страной в Европе, в которой разрешено проводить эвтаназию. Ранее такой закон был принят в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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