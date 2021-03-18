Необычные новости из Польши: согласно данным российских дипломатов, работающих в этой стране, некоторые поляки хотят вакцинироваться "Спутником V". Желание настолько сильно, что жители Польши обращаются напрямую в российское посольство в надежде получить вакцину.
Согласно комментарию официального представителя посольства России Владимира Александрова, пока в Польше "Спутник V" применять не разрешили. Но некоторых поляков этот факт не смущает.
"Отдельные польские граждане обращаются с просьбами привить их российской вакциной", — сообщил Александров РИА "Новости".
Также, как оказалось, поляки просят о вакцинации и отделение Россотрудничества. Его руководитель Игорь Жуковский отметил, что поток просьб приобретает постоянный характер.
"Люди постоянно звонят в наше представительство, многие обращаются непосредственно в российские больницы", — рассказал Жуковский для РИА "Новости".
Напомним, что на текущий момент в Польше можно привиться тремя вариантами вакцин: от Pfizer, Moderna и AstraZeneca.
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