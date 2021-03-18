Политолог: Россия не остановится на отзыве посла из США

Россия может разорвать дипломатические отношения с Соединенными Штатами Америки. Произойдет это, по словам заведующего кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Бориса Мартынова в случае, если Штаты продолжат свою политику в отношении нашей страны. Ранее стало известно, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации. Их цель проанализировать куда двигаться дальше в контексте отношений с США.

"Конечно, это не крайние меры и, слава Богу, не крайние меры. Потому что крайней мерой что можно считать? Разрыв дипотношений? Между прочим, у нас и не было и дипотношений, я имею в виду у Советского Союза с Соединенными Штатами аж до 1933 года. Притом, что, например, в годы первых пятилеток наблюдалось довольно серьезное экономическое сотрудничество, приезжали к нам и инженеры, и предприниматели американские. А дипотношений не было. Так что не нужно делать культа из этого. У Ирана с Соединенными Штатами нет дипотношений. Я вполне допускаю, что мы можем опуститься даже до этого", — сообщил Борис Мартынов "Правде.Ру".

Также Матрынов назвал отзыв посла правильным шагом.

"До сих пор мы реагировали довольно вяло. Мы все уповали на то, что восторжествует какой — то здравый смысл. О каком здравом смысле в Соединенных Штатах сейчас можно говорить, на что вы вообще рассчитываем, я не понимаю. О возвращении к нормам международного права? Когда на международное право Соединенные Штаты где — то поплевывают свысока и совершенно их это не интересует. Там другой менталитет", — пояснил он.

Накануне Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента России убийцей. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал неприемлемыми такие слова.