С чем связана агрессия США к России: мнение эксперта

Новый президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и его команда будут более жестко вести себя в отношении России, нежели команда предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа. Такие прогнозы дают эксперты. По мнению директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко такая позиция в некотором роде — вынужденная мера.

"Байден вынужден занимать более жесткую позицию по отношению к России потому что они обещали наказать Россию за так называемое вмешательство в выборы, Байден переориентировался с линии атаки Китая, которые придерживался Трамп, в более безопасную геополитически линию атаки на Россию плюс противостояние России — это вернуть пошатнувшееся при Трампе единство Запада в первую очередь со странами Евросоюза. Поэтому это абсолютно логичная линия", — пояснил Минченко "Правде.Ру".

18 марта в силу вступили очередные санкции США против России. Они касаются экспорта, связанного с нацбезопасностью. В США подчеркнули, что меры вводят на основании обвинений в адрес Москвы в применении химоружия.

Также ранее Байден заявлял, что Путин "заплатит" за якобы вмешательство России в выборы в США.