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Блинкен уточнил, на кого Штаты надеются в вопросе денуклеаризации КНДР

Мир

Интересное заявление сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он сообщил, что Вашингтон надеется на включение Китая в работу по ускорению денуклеаризации КНДР.

Блинкен уточнил, на кого Штаты надеются в вопросе денуклеаризации КНДР

Вопрос с северокорейским ядерным оружием Блинкен поднял, будучи с визитом в Южной Корее. Напомним, что 17 марта там прошла встреча в формате "2+2", в рамках которой США и Южная Корея обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества.

По итогам переговоров Вашингтон и Сеул сошлись во мнении, что нужно продолжать объединённую работу по вопросу "ядерных переговоров" с КНДР.

"Китай играет критически важную роль… У Китая уникальные отношения с Северной Кореей, все северокорейские экономические отношения, её торговля проходят с и через Китай, поэтому тот обладает огромным влиянием.

И я считаю, Китай разделяет интерес в том, чтобы быть уверенными, что мы сделаем что-то с северокорейской ядерной программой и растущей угрозой от ракетной программы.

Я надеюсь, что, что бы ни произошло в будущем, Китай использует это влияние эффективно, чтобы работать над подведением Северной Кореи к денуклеаризации", — сообщил Блинкен по итогам работы.

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Автор: Константин Шапров
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