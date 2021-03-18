Блинкен уточнил, на кого Штаты надеются в вопросе денуклеаризации КНДР

Интересное заявление сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он сообщил, что Вашингтон надеется на включение Китая в работу по ускорению денуклеаризации КНДР.

Вопрос с северокорейским ядерным оружием Блинкен поднял, будучи с визитом в Южной Корее. Напомним, что 17 марта там прошла встреча в формате "2+2", в рамках которой США и Южная Корея обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества.

По итогам переговоров Вашингтон и Сеул сошлись во мнении, что нужно продолжать объединённую работу по вопросу "ядерных переговоров" с КНДР.

"Китай играет критически важную роль… У Китая уникальные отношения с Северной Кореей, все северокорейские экономические отношения, её торговля проходят с и через Китай, поэтому тот обладает огромным влиянием. И я считаю, Китай разделяет интерес в том, чтобы быть уверенными, что мы сделаем что-то с северокорейской ядерной программой и растущей угрозой от ракетной программы. Я надеюсь, что, что бы ни произошло в будущем, Китай использует это влияние эффективно, чтобы работать над подведением Северной Кореи к денуклеаризации", — сообщил Блинкен по итогам работы.