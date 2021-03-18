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Власти Японии объяснили особенности снятия "коронавирусного" режима ЧС

Мир

Об особенностях жизни вне режима ЧС, но с коронавирусом "за бортом" рассказал японцам министр здравоохранения, труда и благосостояния Норихиса Тамура. По его словам, есть несколько важных моментов.

Власти Японии объяснили особенности снятия "коронавирусного" режима ЧС

Тамура напомнил, что снятие режима ЧС, запланированное на ближайшее время, не означает возвращения страны к обычной жизни. В частности, продолжится наращивание объёмов тестирования: власти хотят проводить на 40% больше так называемых ПЦР-тестов.

"Отмена действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) не будет означать возвращения к привычной повседневности. Власти продолжат тщательную работу по борьбе с распространением вируса", — уточнил Тамура, выступая на NHK.

По информации японских СМИ об отмене ЧС сообщит премьер-министр страны Ёсихидэ Суга.

Напомним, что ранее в Японии начались проблемы со специальными шприцами для вакцинирования, решить которые оперативно не удалось.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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