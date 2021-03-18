Об особенностях жизни вне режима ЧС, но с коронавирусом "за бортом" рассказал японцам министр здравоохранения, труда и благосостояния Норихиса Тамура. По его словам, есть несколько важных моментов.
Тамура напомнил, что снятие режима ЧС, запланированное на ближайшее время, не означает возвращения страны к обычной жизни. В частности, продолжится наращивание объёмов тестирования: власти хотят проводить на 40% больше так называемых ПЦР-тестов.
"Отмена действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) не будет означать возвращения к привычной повседневности. Власти продолжат тщательную работу по борьбе с распространением вируса", — уточнил Тамура, выступая на NHK.
По информации японских СМИ об отмене ЧС сообщит премьер-министр страны Ёсихидэ Суга.
Напомним, что ранее в Японии начались проблемы со специальными шприцами для вакцинирования, решить которые оперативно не удалось.
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