Власти Японии объяснили особенности снятия "коронавирусного" режима ЧС

Об особенностях жизни вне режима ЧС, но с коронавирусом "за бортом" рассказал японцам министр здравоохранения, труда и благосостояния Норихиса Тамура. По его словам, есть несколько важных моментов.

Тамура напомнил, что снятие режима ЧС, запланированное на ближайшее время, не означает возвращения страны к обычной жизни. В частности, продолжится наращивание объёмов тестирования: власти хотят проводить на 40% больше так называемых ПЦР-тестов.

"Отмена действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) не будет означать возвращения к привычной повседневности. Власти продолжат тщательную работу по борьбе с распространением вируса", — уточнил Тамура, выступая на NHK.

По информации японских СМИ об отмене ЧС сообщит премьер-министр страны Ёсихидэ Суга.

Напомним, что ранее в Японии начались проблемы со специальными шприцами для вакцинирования, решить которые оперативно не удалось.