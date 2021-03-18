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Депутат Рады придумал "собачье" описание своей работы

Мир

Продолжают радовать СМИ депутаты украинской Рады: необычное заявление сделал представитель фракции "Слуга народа" Николай Тищенко. Он подчеркнул, что считает себя собакой Зеленского.

Депутат Рады придумал "собачье" описание своей работы

Дело развивалось так: журналисты спросили Тищенко, верны ли поступающие данные о скором его становлении во главе "кластера" партии в Закарпатской области, которая традиционно считается весьма сложной для работы.

"Вы всё время отходите от сути. Я — бультерьер президента. Где будет команда, где будет нужна моя работа, там я и буду работать", — ответил журналистам PavlovskyNews Тищенко.

Политик добавил, что Закарпатье — действительно крайне непростой регион в плане политики. Там не менее пять раз происходила смена власти. Лично он, сообщил Тищенко, в случае назначения сделает упор на обеспечение жителям достойных зарплат и достаточного количества рабочих мест.

 

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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