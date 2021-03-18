"Сборник манипуляций": Киев не устроил отчёт Ирана по катастрофе Boeing

Оценку, представленную официальным Тегераном по итогам расследования катастрофы украинского Boeing, можно назвать попыткой сокрытия истины. В этом уверен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним коротко о трагедии с украинским Boeing: 8 января 2020 года самолёт был сбит несколькими ракетами системы "земля-воздух" примерно через три минуты после вылета из Тегерана. Погибли 176 человек.

Официальной причиной трагедии эксперты из Ирана в отчёте назвали ошибку оператора системы ПВО, которая и выпустила ракеты. По уточнённым данным, самолёт пролетел в опасной близости от одного из военных объектов Ирана. Все виновные, уточняли ранее власти страны, понесут ответственность.

"Это не отчёт, это сборник манипуляций, цель которой не выяснить истину, а оправдать Иран. Иран не нашёл сил, чтобы признать свою ответственность", — написал в Facebook Кулеба.