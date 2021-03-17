Российское посольство в Латвии осудило шествие сторонников легионеров "Ваффен СС", состоявшееся в Риге, невзирая на ковидные ограничения.
"Нынешняя акция не имела былого размаха и явно не находит широкой поддержки в современном латвийском обществе, действующие в стране ограничения все же не помешали наиболее преданным почитателям "подвигов" бывших эсэсовцев возложить венки к Памятнику свободы. Среди таковых, кстати, были замечены и депутаты латвийского сейма, представляющие правящую коалицию. Это ли не прославление нацизма на высоком государственном уровне?!", — заявила дипмиссия в Facebook.
Мероприятие вызывает осуждение во многих странах мира, но все равно проходит каждый год.
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