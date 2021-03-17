Дипломаты осудили марш "Ваффен СС" в Латвии

Российское посольство в Латвии осудило шествие сторонников легионеров "Ваффен СС", состоявшееся в Риге, невзирая на ковидные ограничения.

"Нынешняя акция не имела былого размаха и явно не находит широкой поддержки в современном латвийском обществе, действующие в стране ограничения все же не помешали наиболее преданным почитателям "подвигов" бывших эсэсовцев возложить венки к Памятнику свободы. Среди таковых, кстати, были замечены и депутаты латвийского сейма, представляющие правящую коалицию. Это ли не прославление нацизма на высоком государственном уровне?!", — заявила дипмиссия в Facebook.

Мероприятие вызывает осуждение во многих странах мира, но все равно проходит каждый год.

Ранее в Израиле осудили намерения городского совета украинского Тернополя присвоить городскому стадиону имя националиста Романа Шухевича.