Псаки не стала комментировать слова Байдена о Путине

Пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки отказалась пояснять смысл высказывания Джо Байдена о президенте России Владимире Путине.

Байден ранее на вопрос журналиста, считает ли он Путина "убийцей", заявил, что считает. На вопрос, была ли это метафора, Псаки ответила, что добавить ей нечего. Она напомнила, что Байден обещал "не сдерживаться" в выражении своей позиции.

Еще ранее Байден обещал, что Путин "заплатит" за вмешательство в американские выборы. Американская разведка считает: Москва помогала Дональду Трампу и старалась бросить тень на Байдена.