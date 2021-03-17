Эксперт предсказал будут ли новые санкции США против России

США объявили о новых торговых санкциях против России. Информация размещена на сайте министерства торговли США. Ограничения вступят в силу 18 марта. Это не последние санкции, которые вводят США в отношении России, дал прогноз "Правде.Ру" доцент Финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков.

"Это выверенная, институционализированная политика Соединенных Штатов Америки в отношении России, политика под названием "сдерживание". Плавно-плавно душим-душим, пока не умрете. Поэтому санкции будут продолжаться, санкции будут витиеватые, все возможное придумывать, всякие "кружавчики" и "финтифлюшки", лишь бы это постоянно было в пространстве", — пояснил Крутаков.

Вторая цель санкций, по его словам, не просто санкционировать Россию, а создавать в ней образ врага.

"Что она и там лезет, и сюда лезет, и она всем мешает жить, и разрушает Евросоюз, и прочее-прочее. То есть формируется образ врага. Тем более Советский Союз долго эту роль играл в мире и очень легко эту роль примерить и на России", — отметил он.

Санкции коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью. В США подчеркнули, что меры вводят на основании обвинений в адрес Москвы в применении химоружия.