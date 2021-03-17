Премьер-министр Украины описал ситуацию с коронавирусом одним словом

Пока украинский президент Владимир Зеленский "гоняется" за своими политическими оппонентами, в стране назревают проблемы с коронавирусом. Ситуацию, сложившуюся на текущий момент, описал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Шмыгалю в ходе выступления в правительстве хватило всего одного слова для ёмкой оценки ситуации. Она неутешительна, поведал политик.

"Видите увеличение больных, видите увеличение госпитализаций — вводите дополнительные ограничения", — потребовал от руководства на местах Шмыгаль.

Премьер дополнил картину следующими данными: в стране зафиксированы новые штаммы коронавируса, которые быстро распространяются и оказывают более серьёзное влияние не здоровье. Ситуация настолько "неутешительна", что возможен тотальный карантин на уровне всей страны, уверен Шмыгаль.

Премьер также отметил, что населению важно понимать ситуацию и снижать число "социальных контактов", а также соблюдать все предписанные властями меры.