Пока украинский президент Владимир Зеленский "гоняется" за своими политическими оппонентами, в стране назревают проблемы с коронавирусом. Ситуацию, сложившуюся на текущий момент, описал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Шмыгалю в ходе выступления в правительстве хватило всего одного слова для ёмкой оценки ситуации. Она неутешительна, поведал политик.
"Видите увеличение больных, видите увеличение госпитализаций — вводите дополнительные ограничения", — потребовал от руководства на местах Шмыгаль.
Премьер дополнил картину следующими данными: в стране зафиксированы новые штаммы коронавируса, которые быстро распространяются и оказывают более серьёзное влияние не здоровье. Ситуация настолько "неутешительна", что возможен тотальный карантин на уровне всей страны, уверен Шмыгаль.
Премьер также отметил, что населению важно понимать ситуацию и снижать число "социальных контактов", а также соблюдать все предписанные властями меры.
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