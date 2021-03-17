Несмотря на пандемию коронавируса, которая сейчас в самом разгаре, официальный Киев не думает о том, как обеспечить население вакцинами. Вместо этого команда Зеленского занята "охотой" на Медведчука.
Своё мнение о том, куда украинские власти завело желание побороть оппозицию, рассказал социолог Павел Кутуев. Выступая на канале "Первый независимый", он подчеркнул: все ресурсы сейчас брошены именно на "зачистку" оппозиции.
"Это дешёвое политиканство, суть которого заключается в том, чтобы не сосредоточиться на защите здоровья и жизни граждан, а это действительно смертельно опасная болезнь.
Все силы и ресурсы бросаются на борьбу с политиком, лидером оппозиции, который, наоборот, предлагает действенные, жизнеспособные алгоритмы решения этой проблемы", — уверен Кутуев.
Эксперт отметил, что политиканство, по сути, является "выстрелом по собственной ноге". Самое интересное, что именно Медведчук ранее успешно договорился о поставках и даже о производстве в районе Харькова российской вакцины.
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