Социолог рассказал, чем занялся Зеленский вместо вакцинации населения

Несмотря на пандемию коронавируса, которая сейчас в самом разгаре, официальный Киев не думает о том, как обеспечить население вакцинами. Вместо этого команда Зеленского занята "охотой" на Медведчука.

Своё мнение о том, куда украинские власти завело желание побороть оппозицию, рассказал социолог Павел Кутуев. Выступая на канале "Первый независимый", он подчеркнул: все ресурсы сейчас брошены именно на "зачистку" оппозиции.

"Это дешёвое политиканство, суть которого заключается в том, чтобы не сосредоточиться на защите здоровья и жизни граждан, а это действительно смертельно опасная болезнь. Все силы и ресурсы бросаются на борьбу с политиком, лидером оппозиции, который, наоборот, предлагает действенные, жизнеспособные алгоритмы решения этой проблемы", — уверен Кутуев.

Эксперт отметил, что политиканство, по сути, является "выстрелом по собственной ноге". Самое интересное, что именно Медведчук ранее успешно договорился о поставках и даже о производстве в районе Харькова российской вакцины.