Стали известны результаты оценки вакцины от коронавируса "авторства" компании Johnson & Johnson. По данным экспертов ВОЗ, в целом вакцина эффективна на 64-87%, однако её применению могут сопутствовать некоторые проблемы.
По сведениям экспертов, никаких серьёзных происшествий, вызванных применением данной вакцины, зафиксировано не было. В её составе нет консервантов, опасных для жизни, она считается халяльной.
Единственный случай, в ходе которого у пациента возникла сильная аллергия, был выявлен в Южной Африке.
По мнению представителей ВОЗ, после прививки достаточно 15-минутного наблюдения. Запретить её стоит всем людям, которые ранее переносили анафилактический шок.
Касательно защиты в ВОЗ сделали вывод: разработка Johnson & Johnson помогает как в случае с южноафриканским, так и в случае с бразильским "вариантом" коронавируса.
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