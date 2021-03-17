"Он заплатит": Байден сделал заявление по "вмешательству" РФ в выборы

Несмотря на то, что в очередном докладе американской разведки о "вмешательстве" России в американские выборы не было представлено чётких доказательств, это не помешало президенту США Джо Байдену сделать громкое заявление.

Байден, выступая на канале ABC, рассказал зрителям: российский лидер Владимир Путин был ранее (в январе) предупреждён о возможных последствиях.

"Он заплатит", — заявил Байден.

Напомним, что американская разведка считает: Москва помогала Трампу и старалась бросить тень на Байдена. Всё это было нужно для того, чтобы разрознить "американское общество". В числе "коллег" России по "влиянию" на выборы в США специалисты упомянули Иран и Кубу.

Официальный Кремль сообщил, что документ "безоснователен", а Москва ни ранее, ни в 2020 году в выборы американского президента не вмешивалась. Подобные документы становятся для Вашингтона лишь поводом ввести санкции, уверены политики.