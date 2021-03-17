И без них хорошо: власти ФРГ "отказались" от санкции США по "СП-2"

Новые подробности о стратегии Германии в ситуации вокруг "СП-2": если ранее стало известно, что Берлин готов "выжидать" столько, сколько необходимо, то теперь оказалось, что немцы "отвергают" американские санкции.

Данные по санкциями США и отношении к ним Германии стали доступны благодаря ответу немецкого кабмина на запрос от одной из фракций.

"В отношении отвергаемых правительством ФРГ санкций США и угроз санкциями в связи с "Северным потоком-2" правительство ФРГ провело переговоры с администрацией США на разных уровнях. Оно тесно сотрудничало с партнёрами в ЕС и с ЕС по вопросу экстерриториальных санкций и участвовало в 2020 и 2021 годах в демаршах нескольких стран-членов ЕС в Вашингтоне против этих санкций США", — указано в документе, который цитирует РИА "Новости".

Власти также напомнили депутатам, что все переговоры с Вашингтоном по "СП-2" являются "закрытыми" и данные о них не разглашаются.