В МИД Китая указали США на очередное нарушение международного права

В ожидании диалога Вашингтона и Пекина обе стороны высказывают мысли, которые "подогревают" и без того сложные отношения государств. На этот раз слово взяли в МИД Китая.

Напомним, что 18 марта госсекретарь США Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан приедут на Аляску, где пройдёт встреча с китайской делегацией. От Китая на встрече будут присутствовать глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр иностранных дел Ван И.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в преддверии встречи отметил: новые американские санкции по Гонконгу — не что иное, как вмешательство в китайские дела.

"Это является серьёзным нарушением международного права и основных норм международных отношений, грубым вмешательством во внутренние дела КНР. Китай решительно выступает против этого", — заявил Лицзянь на брифинге 17 марта.

В Китае, отметил дипломат, уже готовы принять "необходимые ответные меры".