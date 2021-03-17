Новый "курс" британской политики осветил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. По его словам, страна постарается стать "силой добра".
Рааб подчеркнул, что Лондон понимает: его позиции, по сравнению с позициями Пекина или Вашингтона, гораздо скромнее. Но тем не менее, стратегия у властей есть.
Как пишут в Reuters, министр отметил следующие важные моменты британской "работы" на пути к "силам добра":
"Тирания богаче, чем свобода, и это сказывается на нашей внутренней ситуации. Потому что стабильные, уважающие свободы демократии с гораздо меньшей вероятностью ввязываются в войны, укрывают террористов или порождают огромные потоки мигрантов", — сообщил министр.
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