Блинкен поговорит с Китаем по поводу островов Сенкаку

История с провокациями Китая у спорных островов Сенкаку, принадлежащих Японии, заинтересовала даже США. По данным из Вашингтона, госсекретарь страны Энтони Блинкен "выразит озабоченность" по этому вопросу.

Как рассказал сам Блинкен в ходе пресс-конференции (проходила в режиме онлайн), на 18 марта у него намечена встреча с представителями Пекина. Именно на этой встрече он и будет обсуждать в том числе вопрос спорных островов.

"Я ожидаю возможности ясно выразить озабоченность [по вопросу спорных островов]. Китай становится всё более давящим в своей внутренней политике и агрессивным во внешней", — резюмировал Блинкен.

Напомним, что Китай неоднократно разрешал своим судам проход через японские территориальные воды. Также власти Поднебесной приняли закон, согласно которому береговая охрана страны получила право стрелять на поражение по всем, кто "нарушает государственные границы Китая", что очень беспокоит Японию.