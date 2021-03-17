Если провести "работу над ошибками" и попробовать понять, почему отношения ЕС и России стали настолько плохими, можно сделать очевидный вывод: представители ЕС совершили много ошибок.
О том, что именно ошибки ЕС привели к "похолоданию", заявил глава Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль. По его словам, "перезагрузка" отношений реальна, но для этого нужен решительный шаг со стороны ЕС. Речь идёт о том, чтобы постепенно снять все санкции против России, заявил Ляйтль журналистам Kurie
Если Брюссель решится на отмену санкций, то покажет, что готов "создавать доверительную атмосферу" в отношениях с Москвой. Также руководству ЕС стоит последовать австрийскому примеру и в вопросе Украины постараться остаться на "нейтральной полосе" мнений.
Напомним, что ранее стало известно о готовности представителей ЕС инициировать переговоры с российскими производителями "Спутника V".
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Мошенники придумали очередную схему обмана россиян и кражи личных и банковских данных. Они рассылают смс о поступлении "бонусов" от государства, а потом запугивают получателя, что если он не перейдёт по ссылке и не "подтвердит" получение, то его ждёт судебное разбирательство.