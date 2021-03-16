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Хакер - гроза Twitter получит три года лишения свободы

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Человек, взломавший около 130 аккаунтов в Twitter в 2020 году, включая основателя SpaceX Илона Маска и Microsoft Билла Гейтса, согласился на сделку со следствием. Он признал себя целиком виновным и отправиться в тюрьму на три года.

Хакер - гроза Twitter получит три года лишения свободы

На момент задержания по этому делу Грэму Кларку было всего 17 лет. 15 июля 2020 года молодой мошенник выложил на страницах известных людей в Twitter призывы перевести деньги в криптовалюте на счет, указанный в сообщениях. Таким образом, хакерам досталось более 100 тысяч долларов.

После освобождения Кларк три года не сможет пользоваться компьютером без особого разрешения. Отметим, что от него пострадал даже аккаунт нынешнего президента США Джо Байдена, передает ТАСС.

Неделю назад данные около 150 тысяч камер наблюдения, предоставляемых пользователям компании Verkada, оказались в распоряжении неизвестных взломщиков.

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Автор: Михаил Закурдаев
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