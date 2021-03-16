Человек, взломавший около 130 аккаунтов в Twitter в 2020 году, включая основателя SpaceX Илона Маска и Microsoft Билла Гейтса, согласился на сделку со следствием. Он признал себя целиком виновным и отправиться в тюрьму на три года.
На момент задержания по этому делу Грэму Кларку было всего 17 лет. 15 июля 2020 года молодой мошенник выложил на страницах известных людей в Twitter призывы перевести деньги в криптовалюте на счет, указанный в сообщениях. Таким образом, хакерам досталось более 100 тысяч долларов.
После освобождения Кларк три года не сможет пользоваться компьютером без особого разрешения. Отметим, что от него пострадал даже аккаунт нынешнего президента США Джо Байдена, передает ТАСС.
Неделю назад данные около 150 тысяч камер наблюдения, предоставляемых пользователям компании Verkada, оказались в распоряжении неизвестных взломщиков.
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Мошенники придумали очередную схему обмана россиян и кражи личных и банковских данных. Они рассылают смс о поступлении "бонусов" от государства, а потом запугивают получателя, что если он не перейдёт по ссылке и не "подтвердит" получение, то его ждёт судебное разбирательство.