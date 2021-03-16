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В США говорят о новых санкциях против РФ "по вмешательству в выборы"

Мир » Северная Америка » США и Канада

Американская разведка анонсирует дополнительные санкции против Москвы за попытки повлиять на исход выборов в США в 2020 году.

Конкретно российскую сторону обвиняют в попытках дискредитировать Джо Байдена и посеять рознь среди американцев. Также в давлении на выборы обвиняют Иран, Кубу и движение "Хезболлах". А вот Китай при этом активных усилий якобы не прилагал.

Россия в прошлом не раз опровергала обвинения в причастности к вмешательству в выборы, напоминает РИА "Новости".

Ранее американские СМИ заявили, что широко разрекламированные санкции Байдена оказались во многом чисто символическими. То ли еще будет, видимо?

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Автор: Михаил Закурдаев
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