Американская разведка анонсирует дополнительные санкции против Москвы за попытки повлиять на исход выборов в США в 2020 году.
Конкретно российскую сторону обвиняют в попытках дискредитировать Джо Байдена и посеять рознь среди американцев. Также в давлении на выборы обвиняют Иран, Кубу и движение "Хезболлах". А вот Китай при этом активных усилий якобы не прилагал.
Россия в прошлом не раз опровергала обвинения в причастности к вмешательству в выборы, напоминает РИА "Новости".
Ранее американские СМИ заявили, что широко разрекламированные санкции Байдена оказались во многом чисто символическими. То ли еще будет, видимо?
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