Принцу Гарри впервые удалось поговорить со своим отцом принцем Чарльзом и братом Уильямом после скандального интервью Опре Уинфри.
Как заявила телеведущая CBS Гейл Кинг, Гарри и его жена Меган Маркл рассказали ей об этом, добавив, что разговоры не получились "продуктивными". С самой Маркл британская корона пока не общалась ни в каком виде.
В интервью Уинфри Меган Маркл обвинила родственников мужа в том, что некто из них опасался, что их с Гарри ребенок будет не белокожим, а также жаловалась на суицидальные настроения, причем обратиться к психологу ей якобы не дали. Королевская семья заявила, что серьезно относится к словам о расизме, и пообещала решить проблему в частном порядке.
Кстати, есть жалобы и на саму Меган Маркл со стороны ее секретарей - с ними якобы уничижительно обращались.
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