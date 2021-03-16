Принц Гарри пообщался с семьей после скандального интервью

Принцу Гарри впервые удалось поговорить со своим отцом принцем Чарльзом и братом Уильямом после скандального интервью Опре Уинфри.

Как заявила телеведущая CBS Гейл Кинг, Гарри и его жена Меган Маркл рассказали ей об этом, добавив, что разговоры не получились "продуктивными". С самой Маркл британская корона пока не общалась ни в каком виде.

В интервью Уинфри Меган Маркл обвинила родственников мужа в том, что некто из них опасался, что их с Гарри ребенок будет не белокожим, а также жаловалась на суицидальные настроения, причем обратиться к психологу ей якобы не дали. Королевская семья заявила, что серьезно относится к словам о расизме, и пообещала решить проблему в частном порядке.

Кстати, есть жалобы и на саму Меган Маркл со стороны ее секретарей - с ними якобы уничижительно обращались.