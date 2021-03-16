Заявление украинского министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко о том, что к ситуации с вакциной AstraZeneca в Европе причастна Россия, прокомментировали в российском МИД.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила на Facebook о "фантазийном мирке", в котором живут украинские власти.
"Проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России, стимулируют русскоязычное иновещание, сокращая у себя в стране вещание на русском языке. Теперь министр культуры взялся за мировую ситуацию с вакцинами и вакцинацией, которые Украина не производит и не проводит. Не режим, а сказка", — пишет она.
Ранее целый ряд стран временно остановил вакцинацию препаратом AstraZeneca, потому что пошли сообщения о тромбах у привившихся. При этом в самой Украине глава Минздрава Максим Степанов назвал препарат безопасным.
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