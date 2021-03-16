Когда начнут выдавать биометрические паспорта в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении в республике биометрических паспортов и других документов с 1 сентября, сообщила во вторник пресс-служба главы белорусского государства.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 марта подписал указ № 107 "О биометрических документах". В соответствии с указом, биометрические документы в стране вводятся с 1 сентября этого года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в документы нового типа будет встроена микросхема, содержащая фотоизображение, отпечатки пальцев рук и иные персональные данные владельца. Всего появится восемь новых видов документов, содержащих биометрические данные, в том числе идентификационная карта гражданина и биометрический паспорт.