Стала известна немецкая стратегия в "борьбе" за "Северный поток-2". Как пишет Reuters со ссылкой на европейские дипломатические источники, Берлин стремится выиграть как можно больше времени.
Разногласия с США, как оказалось, "входят в сделку": пока Вашингтон и Берлин утрясают детали, трубопровод постепенно достраивают. Он готов уже на 95%, по данным из различных СМИ, завершение строительства намечено на сентябрь 2021 года.
"Берлин рассчитывает, что лучшая стратегия — поставить Соединённые Штаты "перед фактом", что проект уже готов", — сообщает Reuters.
Интересно, что при этом позиции дипломатов Берлина и Вашингтона несколько разнятся:
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