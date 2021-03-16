В ожидании успеха: раскрыта немецкая стратегия работы с США по "СП-2"

Стала известна немецкая стратегия в "борьбе" за "Северный поток-2". Как пишет Reuters со ссылкой на европейские дипломатические источники, Берлин стремится выиграть как можно больше времени.

Разногласия с США, как оказалось, "входят в сделку": пока Вашингтон и Берлин утрясают детали, трубопровод постепенно достраивают. Он готов уже на 95%, по данным из различных СМИ, завершение строительства намечено на сентябрь 2021 года.

"Берлин рассчитывает, что лучшая стратегия — поставить Соединённые Штаты "перед фактом", что проект уже готов", — сообщает Reuters.

Интересно, что при этом позиции дипломатов Берлина и Вашингтона несколько разнятся:

американцы уверены, что газопровод — проблема исключительно немцев, и предлагать какие-то варианты они вообще не обязаны;

немцы считают, что американцы настроены на поиск некоего компромисса, который устроит обе стороны.