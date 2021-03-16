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Экс-глава британского Генштаба: американские F-35 "разоряют" Минобороны

Мир

Очередную порцию недовольства новейшими американскими истребителями F-35B Lightning ll представили военные эксперты. На этот раз о проблемах самолёта решил высказаться экс-глава Генштаба Вооружённых сил Великобритании генерал Ричард Даннат.

Экс-глава британского Генштаба: американские F-35 "разоряют" Минобороны

Напомним, что ранее F-35 критиковали даже на родине: американские политики считают, что проект требует слишком много денег и при этом не удовлетворяет изначально заданным критериям даже в таких аспектах, как надёжность и качество конструкции.

Даннат, которого цитирует издание The Mirror, также отметил "денежный" вопрос. Каждый самолёт Лондон покупает за 80 млн фунтов стерлингов, при этом обеспечить час полёта стоит около 90 тысяч.

"Их стоимость настолько высока, что даже ВВС США начинают искать более дешёвый боевой самолёт. Такие расходы исказят оборонный бюджет на десятилетия", — уверен эксперт.

В сухом остатке выходит, что новинка просто-напросто "разоряет" бюджет на оборону страны, резюмировал Даннат.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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