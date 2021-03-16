Депутат Рады раскрыл мотивы "борьбы" Зеленского с олигархами

В Киеве считают, что придумали удачный план: под соусом "борьбы с олигархами" власти хотят избавиться от оппозиции. Однако "секрет" давно раскрыт, и действия властей Украины всем очевидны.

Комментируя "работу" президента страны Владимира Зеленского, народный депутат Украины от ОПЗЖ Юрий Павленко подчеркнул: Зеленский старается "атаковать" конкретного человека. Это глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

"[Власти] сейчас продолжают преследовать оппозицию, они продолжают преследовать конкретных оппозиционных лидеров. В данном случае основной удар идёт на Виктора Медведчука, как ключевого оппонента власти, которого, возможно, больше всего боятся", — объяснил Павленко, выступая на канале "Первый независимый".

Именно в попытках замаскировать подобную деятельность власти решили добавить в "чёрный список" нескольких олигархов.

"Почему появились другие олигархи? Потому что надо как-то это разбить, баланс показать, мол, это не только против оппозиции, а у них ко всем такое отношение", — уверен Павленко.