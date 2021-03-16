Продолжается возведение России в образ "врага Великобритании номер один". После недавнего заявления премьера Бориса Джонсона британские эксперты опубликовали анонсированный политиком специальный доклад с конкретными мерами реагирования.
Согласно документу, Россия для Великобритании считается "наиболее острой угрозой"
"Великобритания будет активно отражать и защищать себя против всего спектра угроз, исходящих от России", — цитируют документ британские СМИ.
Для того, чтобы страна не "пала" перед лицом столь мощной угрозы (а также от прочих угроз), в правительстве уже предусмотрели дополнительные 16,5 млрд фунтов стерлингов. Сумма стала рекордной за 30 лет, "собирать" её будут 4 года. Деньги нужны для:
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Мошенники придумали очередную схему обмана россиян и кражи личных и банковских данных. Они рассылают смс о поступлении "бонусов" от государства, а потом запугивают получателя, что если он не перейдёт по ссылке и не "подтвердит" получение, то его ждёт судебное разбирательство.