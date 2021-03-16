Лондон назвал Москву "наиболее острой угрозой"

Продолжается возведение России в образ "врага Великобритании номер один". После недавнего заявления премьера Бориса Джонсона британские эксперты опубликовали анонсированный политиком специальный доклад с конкретными мерами реагирования.

Согласно документу, Россия для Великобритании считается "наиболее острой угрозой"

"Великобритания будет активно отражать и защищать себя против всего спектра угроз, исходящих от России", — цитируют документ британские СМИ.

Для того, чтобы страна не "пала" перед лицом столь мощной угрозы (а также от прочих угроз), в правительстве уже предусмотрели дополнительные 16,5 млрд фунтов стерлингов. Сумма стала рекордной за 30 лет, "собирать" её будут 4 года. Деньги нужны для:

модернизации вооружённых сил;

размещения заказов на строительство кораблей и военной техники;

добычи важных ископаемых (например, лития);

создания новых рабочих мест.