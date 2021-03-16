Политолог пояснил для чего США и Япония укрепляют сотрудничество

Соединенные Штаты сколачивают активными темпами коалицию против Китая. К этому процессу подключают не только Японию, но и Южную Корею, Вьетнам, Австралию, Таиланд, Индию. Поэтому подбираются к Китаю с разных флангов. Переговоры главы МИД Японии Тосимицу Мотэги с коллегой из США Энтони Блинкеном — еще один шаг на пути к этому, сообщил "Правде.Ру" политолог — американист Константин Блохин. Речь на переговорах шла о том, что США и Япония готовы укрепить сотрудничество.

"Японию Соединенные Штаты рассматривают в качестве такой азиатской Великобритании, то есть страны, с которой у США особые отношения и на которую США всячески полагаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И понятно, что сейчас единственным фактором, который еще в большей степени притягивает США и Японию, является растущий Китай. Как Япония очень остерегается Китая, Соединенные Штаты рассматривают Китай в качестве чуть ли экзистенциальной угрозы и всячески говорят о сдерживании Китая. Поэтому здесь, конечно, сотрудничество с Японией в первую очередь, конечно, нацелено на сдерживание Китая", — сказал Блохин.

Укрепление этого сотрудничества к России отношения не имеет, считает эксперт.

"Если мы посмотрим на ситуацию в глобальном масштабе, то США будут сдерживать Россию как раз с помощью НАТО в Восточной Европе, а Китай как раз в Азиатско-Тихоокеанском регионе, полагаясь как раз на своих союзников. И здесь одним из главных союзников является как раз Япония. Поэтому здесь вот этот фактор Китая для этих двух стран является ключевым", — пояснил он.

Ранее правительства Японии и США пришли к договоренности о продлении условий распределения расходов на содержание американских баз в стране до конца марта 2022 года.