Байден намерен решать миграционный кризис в "кабинетном" режиме

Джо Байден не планирует лично посещать "проблемные" зоны в районе южной границы США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Президент займётся решением проблем в "кабинетном" режиме.

Напомним, что в районе южной пограничной зоны США начали скапливаться мигранты, с размещением которых американская логистика справляется уже с трудом. Уточняется, что счёт только детей уже идёт на тысячи.

Журналисты New York Post передают данные с очередного брифинга: на нём Псаки спросили о реакции Байдена на вышеописанную ситуацию.

"Я бы сказала, что он сосредоточен на том, чтобы разрабатывать решения, добиваться от своей команды самых лучших решений, в том числе с помощью поощрений, найти решения, которые ускорят обработку [мигрантов] на границе, которые поспособствуют открытию ещё большего числа объектов и которые обеспечат гуманное обращение с детьми, а также безопасное обращение с ними", — ответила пресс-секретарь Белого дома, уточнив также, что планы на поездку пока не строились.