Во Франции нашли ещё одну разновидность коронавируса

О новой разновидности коронавируса отчитались французские чиновники. По данным Минздрава страны, "новичок" очень схож с "классическим коронавирусом", однако тесты с большой долей вероятности покажут отрицательный результат.

Французский Минздрав уточняет: первые сигналы о новом варианте коронавируса пришли с северо-запада страны, из региона Бретань. В нём проживают примерно 3,3 млн человек.

"Новый вариант был зафиксирован в больничном центре [в коммуне] Ланьон в департаменте Кот-д'Армор. 13 марта было выявлено 79 случаев заражения коронавирусом, в том числе 8 случаев — новым вариантом, что подтвердилось при помощи секвенирования", — сообщает официальный сайт Минздрава Франции.

Пока не идёт речи о том, что новый вариант опаснее для человека или передаётся быстрее, однако его способность "избегать" тестов вызывает беспокойство. Специалисты продолжат исследование, в частности, оценят реакцию нового варианта коронавируса на антитела.