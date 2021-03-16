Украина провела учения с кораблями НАТО в Черном море

Военно-морские силы Украины провели в Чёрном море учения совместно с кораблями постоянной морской противоминной группы НАТО, сообщила пресс-служба ВМС Украины в Facebook.

"В акватории Чёрного моря катерная тактическая группа военно-морских сил ВС Украины вместе с постоянной морской противоминной группой НАТО №2 SNMCMG2 провели совместные тренировки на море типа PASSEX", — говорится в сообщении.