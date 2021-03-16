Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Идея из Госдумы: если снизить НДС, купить жильё станет проще
Очередное землетрясение произошло у берегов Камчатки
Грузовые вагоны с углём сошли с рельсов на Урале
Илон Маск сменил должность гендиректора Tesla на "Технокороля"
Дональд Трамп рад за СМИ, которое призналось в ложной информации
Северной Корее не по нраву учения Южной совместно с США
Бейсбольный клуб начал принимать биткоин в качестве оплаты
Патрушев передал Ханою бесплатную партию "Спутника V"
На Западе сказали, что нужно для того, чтобы Крым признали российским

Президент Республики Корея извинился перед гражданами за коррупцию

Мир

Необычную речь произнёс президент Республики Корея Мун Чжэ Ин: он решил извиниться перед гражданами за факты коррупции, которые стали для страны недавней темой номер один.

Президент Республики Корея извинился перед гражданами за коррупцию

Напомним о сути коррупционного скандала в Южной Корее: ранее стало известно, что чиновники, представляющие Земельную и жилищную корпорацию (принадлежащую государству), позволили себе использовать полномочия для махинаций с земельными участками.

Суть схемы заключалась в следующем: чиновники узнавали, на каких из ныне пустующих участков вскоре будут вести строительство, а затем покупали их.

"Мне очень жаль, что разразился этот скандал, который вызвал у людей сильное чувство уныния и разочарования.

Устранение глубоко укоренившегося зла, связанного с недвижимостью, станет поворотным моментом на пути к строительству более справедливого общества", — сообщил президент, открывая 16 марта еженедельное заседание правительства.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
"Поистине несокрушимый": главы МИД США и Японии обсудят дела альянса
Эксперт: в деле "Мотор Сич" Киеву лучше заплатить 2 млрд долларов
Грузовые вагоны с углём сошли с рельсов на Урале
Илон Маск сменил должность гендиректора Tesla на "Технокороля"
Дональд Трамп рад за СМИ, которое призналось в ложной информации
Северной Корее не по нраву учения Южной совместно с США
Бейсбольный клуб начал принимать биткоин в качестве оплаты
Патрушев передал Ханою бесплатную партию "Спутника V"
На Западе сказали, что нужно для того, чтобы Крым признали российским
В России могут ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде
Популярное
Новости медицины
Врач рассказала о влиянии коронавируса на старение

Течение COVID-19 с возрастом становится тяжелее, а сам коронавирус, возможно, запускает процессы старения.

Врач рассказала о влиянии коронавируса на старение
Казахстан выдаст жителям социальные кошельки
Деньги
Казахстан выдаст жителям социальные кошельки
Политика. Новости и аналитика
"Потерянный" Навальный нашёлся в Покрове
Политика. Новости и аналитика
Нужна ли России "олимпиада унижений"
Любовь Степушова Нужны ли России китайцы в Крыму? Любовь Степушова Василий Амирджанов Бурляев требует оградить детей от героев Marvel Василий Амирджанов Игорь Буккер НЛО над Финиксом: факты, о которых не принято говорить Игорь Буккер
Новости Симферополя
Нужны ли России китайцы в Крыму?
Биатлон
Стало известно расписание трансляций последнего этапа КМ по биатлону
ВСУ в Донбассе приведены в полную боевую готовность. Ждут приказа
Новости Украины
ВСУ в Донбассе приведены в полную боевую готовность. Ждут приказа
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников