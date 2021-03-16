Президент Республики Корея извинился перед гражданами за коррупцию

Необычную речь произнёс президент Республики Корея Мун Чжэ Ин: он решил извиниться перед гражданами за факты коррупции, которые стали для страны недавней темой номер один.

Напомним о сути коррупционного скандала в Южной Корее: ранее стало известно, что чиновники, представляющие Земельную и жилищную корпорацию (принадлежащую государству), позволили себе использовать полномочия для махинаций с земельными участками.

Суть схемы заключалась в следующем: чиновники узнавали, на каких из ныне пустующих участков вскоре будут вести строительство, а затем покупали их.

"Мне очень жаль, что разразился этот скандал, который вызвал у людей сильное чувство уныния и разочарования. Устранение глубоко укоренившегося зла, связанного с недвижимостью, станет поворотным моментом на пути к строительству более справедливого общества", — сообщил президент, открывая 16 марта еженедельное заседание правительства.