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Эксперт: в деле "Мотор Сич" Киеву лучше заплатить 2 млрд долларов

Мир

Решение вопроса с "Мотор Сич", по поводу которого высказались даже Вашингтон и Пекин, крайне важно для Киева. Национализация предприятия позволит спасти Украину от "подрыва обороноспособности".

Эксперт: в деле "Мотор Сич" Киеву лучше заплатить 2 млрд долларов

Большой материал о ситуации с "Мотор Сич" представило издание "Главред". Напомним, что ранее китайские инвесторы сумели купить 56% акций киевского завода, однако в дело вмешались США, заявившие решительный протест. Известно, что власти Украины собираются национализировать "Мотор Сич", чем Китай остался крайне недоволен.

По мнению "Главреда", национализация — хороший и верный шаг, поскольку завод крайне важен для ВПК Украины.

"Выбирая между подрывом обороноспособности Украины и выплатой компенсации, решение очевидно: лучше заплатить 2 млрд долларов, чем потерять предприятие совсем.

В данном случае интересы Штатов и Украины совпали. Хотя ни Соединённым Штатам, ни Европе невыгодно, чтобы мы все эти товары производили сами. Они заинтересованы, чтобы Украина всё покупала у них", — пишут в издании.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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