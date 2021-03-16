Бывший президент США Дональд Трамп похвалил газету The Washington Post, признавшую, что приписала ему слова, которые он не говорил.
В январе газета заявила, что Трамп звонил главе следственной группы при секретаре Джорджии и сказал ей, что она должна "найти подтасовки" на выборах 3 ноября в штате. Однако потом секретарь штата опубликовал аудиозапись разговора.
Ничего подобного там не звучит, а темой разговора было предложение "найти невероятное мошенничество" в округе Фултон, о котором информировали "действительно надежные источники".
"Я ценю то, что The Washington Post внесла правку, что сразу же делает всю историю с охотой на ведьм из-за Джорджии несостоятельной, оригинальная публикация с самого начала была фальшивкой", — заявил Трамп.
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